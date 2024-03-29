القسام تنشر رسائل لأهالي الأسرى الإسرائيليين.. "انتظر الإفراج عني"

ياسر رشاد - القاهرة - نشر كتائب القسام رسائل جديدة، لأهالي الأسرى الإسرائيليين، حول الرهائن القتلى، وشاركت الرسائل بصور تعبر عن معانتهم تحت قصف جيشهم لمناطق احتجاز.

ومن الرسائل التي نشرتها القسام عبر حسابها : "كنت أشاهد مظاهراتكم التي تطالب بالإفراج عني وكان لدي أمل.. نتنياهو وجيشكم قتلهم.. الوقت ينفد".

: "كل يوم تزداد معاناتي بسبب سياسة نتنياهو وما زلت أنتظر الإفراج عني".

وقالت القسام : نتنياهو و جيشكم قتلهم.

في ذات السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي لم يكن موجودا في اليوم الأول من العملية التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الأول الماضي.

وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يكن موجودا في الساعات الأولى من السابع من أكتوبر، خلال عملية "طوفان الأقصى"، وأن عناصر حركة حماس تدربوا جيدا على هذه العملية قبل وقوعها.

وأوضح الموقع أن المروحيات الإسرائيلية وصلت إلى سماء غلاف غزة والقطاع في وقت متأخر، كانت عناصر حركة حماس قد نجحوا في تحقيق أهدافهم ما بين قتل بعض المدنيين واحتجاز بعضهم وخطفهم في داخل القطاع، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعلم أو يعرف

كيف يتصرف مع الطائرات الشراعية التي استخدمها عناصر الحركة في بداية عملية "طوفان الأقصى".

وأشار إلى أن هناك تقليص واضح في عدد المروحيات في الجيش الإسرائيلي، وهو ما تبين لاحقا في اليوم الأول من تلك العملية العسكرية لحركة حماس، مؤكدًا أنه لم تكن لدى جهاز "الشاباك" أي معلومات بشأن هجوم "حماس" على مناطق ومستوطنات غلاف غزة.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، لأن بعضها قد يؤثر على استعداد الجيش الأمريكي، كما أن هناك حدودا لقدراته.

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية استضافتها جمعية "ديفنس رايترز جروب

