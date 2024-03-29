"المرصد السوري": ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على حلب إلى 44

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب السورية إلى 44. وكانت غارات إسرائيلية استهدفت حلب منتصف ليل الخميس، حيث سقط على إثرها عناصر لـ"حزب الله" وفق مصادر وكالة "رويترز"، فيما نعى "حزب الله" عددًا من عناصره ونفّذ عمليتين عسكريتين ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية في دمشق وحلب"، وفق بيانات الحزب.

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