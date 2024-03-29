الجيش: شخص أقدم على قتل أحد العسكريين في بلدة مشمش- عكار ونقوم بالبحث عن القاتل

أعلن الجيش اللبناني، في تصريح، أنّ "شخصًا أقدم على قتل أحد العسكريين في بلدة مشمش- عكار، وتقوم وحدات من الجيش بالبحث عن القاتل في منطقتي مشمش والهرمل بمشاركة القوات الجوية".

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