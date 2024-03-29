القداديس عمّت منطقة النبطية بمناسبة الجمعة العظيمة

عمّت القداديس لمناسبة الجمعة العظيمة مختلف الكنائس في مدينة النبطية ومنطقتها.

وفي هذا الاطار أقام خوري رعية سيدة النجاة العجائبية في بلدة الكفور الأب يوسف سمعان قداسًا في باحة الكنيسة تخلّله زياحًا واختتم برتبة سجدة الصليب.

وألقى الأب سمعان عظة تضرّع فيها إلى الله أن "يغفر خطايانا وخطايا كل المذنبين وأن يتحوّل الظلم إلى فعل حب"، موضحًا "أننا علينا أن نطوي صفحاتنا القديمة، لنبدأ فجرًا جديدًا مع فجر القيامة، مع قيامة يسوع من بين الأموات".

وفي كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك ترأس كاهن الرعية الاب بول حنينة قداسًا بالمناسبة وتحدث فيه عن الخطايا والآلام، داعيًا إلى التمسك بـ"القيامة سبيلا للخلاص والنجاة والحب والمودة والابتعاد عن المعاصي".

كما أقيمت قداديس بالمناسبة في جرجوع وبفروة