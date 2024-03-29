المطران معوض ترأس رتبة سجدة الصليب في كنيسة مار مارون- كسارة

ترأس راعي ابرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوّض رتبة سجدة الصليب، في كنيسة مار مارون- كسارة، عاونه الأب شربل نبهان، بحضور حشد من ابناء الطائفة المارونية في زحلة والبقاع. وفي نهاية الرتبة طاف معوض والمؤمنين بزياحٍ حول الكاتدرائية.

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