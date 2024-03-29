المطران عون ترأس رتبة سجدة الصليب في كنيسة السّيدة في عمشيت

ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون رتبة سجدة الصليب في كنيسة السيدة في عمشيت، عاونه فيها خادم الرعية الخوري شربل الخوري، في حضور مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري وحشد من المؤمنين.

وبعد تلاوة الاناجيل الاربعة القى عون عظة اشار فيها الى ان "صنع الخير يعلم الناس انهم ابناء الله ويدعوهم الى المحبة والتسامح والغفران".

وأكد "اننا نتذكر هذا الحدث الخلاصي اليوم ولدينا رغبة في ان نستقبل وبقوة الحب المسيح الذي قدم حياته من اجلنا معلنين مجددا ايماننا وخيارنا اننا نريد هذا الاله المعلق على الصليب الها ومخلصا وهو الذي لم يعلم الا الخير والمحبة".

وشدد على "أهمية بذل الذات والحب والانتصار على الظلم كما فعل يسوع المسيح"، مذكرا بأن "يسوع اختار منطق المغفرة لا القوة".

ودعا الى "الصلاة على نية كل المقهورين والمظلومين"، مؤكدا على "وجوب ان نساهم في انتصار المحبة والخير على الشر بقوة المسيح القائم من بين الاموات".

وفي ختام الرتبة اقيم الزياح في الباحة الخارجية للكنيسة.