إصدار تحذيرات من الغبار الناعم في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - غطى الغبار الأصفر القادم من منغوليا معظم أجزاء المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة الكورية.

وأصدرت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، تحذيرات من الغبار الناعم، (بي.إم10-)، في معظم أنحاء منطقة العاصمة سول، وكذلك الأجزاء الشمالية من مقاطعة "جنوب تشونج تشيونج" ومقاطعة "جانج وون"، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

ويتم إصدار تحذيرات من الغبار الناعم، عندما يصل متوسط مستويات الغبار الناعم "بي.إم10-" أي الجسيمات، التي يقل قطرها عن عشرة ميكرومتر، إلى كثافة 300 ميكروجرام، لكل متر مكعب لمدة تزيد عن ساعتين.

كما تم إصدار تحذيرات من الغبار الناعم بدرجة أقل، في أجزاء أخرى من المنطقة الوسطى من البلاد.

ويُنصح كبار السن والأطفال والمصابون بأمراض الجهاز التنفسي بالبقاء في منازلهم.