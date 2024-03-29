للمرة 35.. رجل يسمر على صليب خشبي من أجل السلام في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تم تسمير قروي فلبيني على صليب خشبي للمرة 35، لإعادة تمثيل معاناة يسوع المسيح في تقليد الجمعة العظيمة الوحشي، الذي قال إنه سيكرسه للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

يوم الجمعة ، شاهد أكثر من مائة شخص 10 من المصلين وهم مسمرون على صلبان خشبية ، من بينهم روبن إيناجي ، وهو نجار ورسام لافتات يبلغ من العمر 63 عاما.

أصبحت عمليات الصلب الواقعية مشهدا دينيا سنويا يجذب السياح في ثلاثة مجتمعات ريفية في مقاطعة بامبانجا ، شمال مانيلا.

استؤنفت الطقوس الدموية العام الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا. لقد حول إيناجي إلى أحد مشاهير القرية لدوره ك "المسيح" في إعادة تمثيل طريق الصليب في الصوم الكبير.

وقبل الصلب، قال إيناجي لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف مساء الخميس إنه فكر في إنهاء توبته الدينية السنوية بسبب عمره، لكنه قال إنه لا يستطيع رفض طلبات القرويين له بالصلاة من أجل أقاربه المرضى وجميع أنواع الأمراض الأخرى.

وقال إن الحاجة إلى الصلاة تعمقت أيضا في فترة مقلقة من الحروب والصراعات في جميع أنحاء العالم إذا تفاقمت هذه الحروب وانتشرت ، فإن المزيد من الناس ، وخاصة الصغار والكبار ، سيتأثرون. هؤلاء أناس أبرياء لا علاقة لهم على الإطلاق بهذه الحروب".

وأضاف أنه على الرغم من المسافة فإن الحروب في أوكرانيا وغزة ساعدت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء إلى أماكن أخرى بما في ذلك الفلبين مما يجعل من الصعب على الفقراء زيادة دخلهم الضئيل.

وقال إيناجي إن النزاع الإقليمي المتصاعد بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي أثار المخاوف لأنه من الواضح أنه صراع غير متوازن. "الصين لديها العديد من السفن الكبيرة. هل يمكنك أن تتخيل ما يمكن أن يفعلوه؟".

وقال "لهذا السبب أصلي دائما من أجل السلام في العالم" وأضاف أنه سيسعى أيضا لإغاثة الناس في المقاطعات الجنوبية الفلبينية التي ضربتها الفيضانات والزلازل في الآونة الأخيرة.

في ثمانينيات القرن العشرين ، نجا Enaje سالما تقريبا عندما سقط بطريق الخطأ من مبنى من ثلاثة طوابق ، مما دفعه إلى الخضوع للصلب كشكر لما اعتبره معجزة. قام بتمديد الطقوس بعد تعافي أحبائه من أمراض خطيرة ، واحدا تلو الآخر ، وحصل على المزيد من عقود العمل في النجارة ورسم اللافتات.

"لأن جسدي يزداد ضعفا ، لا أستطيع أن أقول، إذا كانت هناك واحدة تالية أو إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة حقا".

خلال عمليات الصلب السنوية على تل مغبر في قرية إناجي سان بيدرو كوتود في بامبانجا ومجتمعين آخرين قريبين ، حمل هو وغيره من المصلين الدينيين ، الذين كانوا يرتدون تيجانا شائكة من الأغصان ، الصلبان الخشبية الثقيلة على ظهورهم لأكثر من كيلومتر (أكثر من نصف ميل) تحت شمس الصيف الحارة.

قام ممثلو القرية الذين يرتدون زي المئويات الرومانية بدق مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 4 بوصات (10 سم) من خلال راحة يدهم وأقدامهم ، ثم وضعوها عاليا على صلبان خشبية لمدة 10 دقائق تقريبا بينما كانت الغيوم الداكنة تتدحرج وحشد كبير يصلي ويلتقط الصور.

وكان من بين الحشد هذا العام ماسيج كروشيفسكي، وهو سائح من بولندا وعضو جمهور لأول مرة في الصلب، هنا ، نود فقط أن نفهم ما يعنيه ، عيد الفصح في جزء مختلف تماما من العالم" ، قال كروشيفسكي.

سار التائبون الآخرون حفاة في شوارع القرية وضربوا ظهورهم العارية بعصي الخيزران الحادة وقطع الخشب، فتح بعض المشاركين في الماضي جروحا في ظهور التائبين باستخدام الزجاج المكسور للتأكد من أن الطقوس كانت دموية بما فيه الكفاية.

يخضع العديد من التائبين الفقراء في الغالب لطقوس التكفير عن خطاياهم ، والصلاة من أجل المرضى أو من أجل حياة أفضل ، وتقديم الشكر على المعجزات.

يعكس المشهد الشنيع العلامة التجارية الفريدة للكاثوليكية في الفلبين ، والتي تدمج تقاليد الكنيسة مع الخرافات الشعبية.

واستاء زعماء الكنائس في الفلبين، أكبر دولة كاثوليكية في آسيا، من الصلب وجلد الذات. ويقولون إن الفلبينيين يمكنهم إظهار إيمانهم وإخلاصهم الديني دون إيذاء أنفسهم والقيام بأعمال خيرية بدلا من ذلك ، مثل التبرع بالدم ، لكن هذا التقليد استمر لعقود.