بـ كوكتيل مخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين في قنا وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط"، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن قنا، أسيوط قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته 4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس.

وضبطت الأجهزة الأمنية، عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، وبحوزته 74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .