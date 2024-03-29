الهندسة الإذاعية تقدم اعتذارا رسميا بسبب صلاة الجمعة.. إليك التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، بيان رسمي، بشأن إذاعة صلاة الجمعة اليوم، دون التلاوة القرآنية التى تسبقها.

وأوضحت الهيئة بأنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، وتسبب فى عدم نقل تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم، حيث كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التى تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وأكدت الهيئة تقديرها الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة وقالت: نتقدم بالاعتذار لهم عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث بسيارات البث الخارجي.