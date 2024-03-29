ارتفاع أسعار اللحوم والسكر وتراجع الأرز في الأسواق الجمعة (موقع رسمي)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة الحمراء والسكر، بينما تراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.67 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 57.24 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.33 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 95.43 جنيه، بتراجع 2.94 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 41.68 جنيه، بزيادة 62 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.21 جنيه، بزيادة 22 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 72.45 جنيه، بتراجع 66 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.85 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 119.3 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 376.92 جنيه، بارتفاع 3.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 116.28 جنيه، بارتفاع 1.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.24 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو الفول السائب: 51.02 جنيه، بتراجع 54 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.1 جنيه، بزيادة 31 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 254.48 جنيه، بتراجع 2.04 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.58 جنيه، بتراجع 74 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 110.92 جنيه، بزيادة 2.82 جنيه.