وزير الخارجية الأوكراني يدعو الهند لعدم الاعتماد على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الهند إلى إعادة دراسة علاقتها التقليدية القوية بروسيا خلال زيارة إلى نيودلهي.

وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية من العاصمة الهندية اليوم الجمعة إن "التعاون بين الهند وروسيا مبني بصورة كبيرة على الإرث السوفييتي. لكنه ليس إرثا سيبقى لقرون، إنه إرث يتلاشى".

وتبنت نيودلهي موقفا محايدا في غزو روسيا لأوكرانيا، فلا تدعم العقوبات الغربية ضد موسكو وتشجع مرارا على حل الصراع عن طريق الحوار. وتحافظ الدولة الأكثر سكانا في العالم بواقع 4ر1 مليار نسمة على علاقات جيدة مع الدول الغربية وروسيا.

ومنذ نشوب الحرب في أوكرانيا، زادت الهند من وارداتها من النفط الرخيص من روسيا، وتعد أحد أهم عملائها. كما تشتري البلاد جزءا كبيرا من معداتها العسكرية من روسيا منذ وقت طويل. ورغم ذلك تحاول الهند بصفة متزايدة تقليل الاعتماد على روسيا في هذا الصدد، حيث تستورد المزيد من دول أخرى أو تنتج أسلحة محلية.

وأضاف كوليبا لـ "فاينانشال تايمز" أن الهند يجب أن تتخوف من العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين. وتشهد العلاقات بين الهند والصين المجاورة توترا شديدا منذ نشوب اشتباك دموي على الحدود شديدة الحماية في جبال الهيمالايا في 2020.

وأبدى كوليبا أيضا اهتماما بزيادة التجارة بين أوكرانيا والهند. وذكر أن بلاده تدرس استيراد معدات ثقيلة من الهند على سبيل المثال.