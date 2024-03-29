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حسام موافي لمن يجري عملية القلب المفتوح: "اطمن".. فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، من التدخين والتعصب وتأثيرهما على الشريان التاجي، مردفًا: «الشريان التاجي لو حصل ليه حاجة يهدد حياة الإنسان».

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في برنامجه رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد: إن القسطرة تستخدم لمعرفة حجم انسداد الشريان التاجي، موضحًا أن العلاج وتشخيص الحالة يكون وفقا لرؤية الطبيب.

وتابع موافي: كل مريض له أعراض تختلف عن المريض الثاني، لذا يمكن استخدام الدعامات وتكون آمنة لبعض الحالات، ويمكن إجراء العلميات الجراحية لبعض الحالات الأخرى وهي أيضًا آمنة.

وأكمل: الشائع في المجتمع أن هناك تخوف كبير من علميات القلب المفتوح، العملية سهلة جدا، وأطباء مصر مهرة وشاطرين جدا ولا قلق من هذه العمليات.

واختتم موافي حديثه قائلًا: «حابب أشكر وزير الصحة لموافقته على إجراء عمليات القلب المفتوح بصورة مجانية للمرضى وتحمل الدولة كافة المصاريف، العملية دي مكلفة جدا».

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