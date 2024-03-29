أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، عن مقتل جندي وإصابة 16 عسكريًا آخرين من وحدة إيغوز بينهم 6 جروحهم خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع، فيما يعاني الجيش الإسرائيلي من خسائر فادحة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، بينما يستعر الخلاف بين المسؤولين الإسرائيليين حول قانون جديد للتجنيد في الجيش يستهدف اليهود المتشددين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 16 عسكريًا في معارك جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.