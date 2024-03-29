الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 16 عسكريًا في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، عن مقتل جندي وإصابة 16 عسكريًا آخرين من وحدة إيغوز بينهم 6 جروحهم خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع، فيما يعاني الجيش الإسرائيلي من خسائر فادحة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، بينما يستعر الخلاف بين المسؤولين الإسرائيليين حول قانون جديد للتجنيد في الجيش يستهدف اليهود المتشددين.