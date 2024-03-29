يزبك: سنبقى نواجه العدو الصهيوني حتى نحقق النصر والكرامة لهذه الأمة

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، إلى "أننا سنبقى نواجه العدو الصهيوني حتى نحقق النصر والكرامة لهذه الأمة". وخلال تشييع "حزب الله" عنصره علي ابراهيم ناصر الدين في بلدة زبود في البقاع الشمالي، شدد يزبك على أنّ "مجازر العدو في فلسطين وغزة ولبنان وسوريا لن تثني المقاومة عن مواقفها وستبقى بالمرصاد، نرد الصاع صاعين، وإذا ما اراد العدو أن يوسع فالمقاومة حاضرة".

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