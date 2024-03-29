وداعٌ مهيب".. تشييع جثمان 'فتاة البراجيل' وسر وصيتها الأخيرة | صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

كشفت "رضا" والدة رحاب رشدي، المعروفة بـ"فتاة البراجيل"، عن وصية ابنتها الأخيرة قبل وفاتها، حيث طلبت أن يتم دفنها مع جدتها.

وفي مشهد مهيب، ودّع مئات من أهالي قرية البراجيل بالجيزة جثمان رحاب رشدي إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالقرية، إذ شهدت مراسم التشييع تواجدًا كبيرًا من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط حالة من الصراخ والانهيار من قبل أهالي الضحية وأصدقائها بعد صلاة الجنازة بالمسجد القبلي في البراجيل، وذلك بعد خروج جثمان الضحية من مشرحة زينهم بالقاهرة.

وأفادت النيابة المختصة بأن جثمان "فتاة البراجيل" سيتم دفنه بعد توقيع كشف الطبيب الشرعي عليه لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها. وأشارت النيابة إلى أنها ستقوم بإجراء تحريات معمقة حول الواقعة وظروفها، للتأكد مما إذا كانت هناك شبهة جنائية في وفاة الفتاة.