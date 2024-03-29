انهيار جسر بالتيمور يؤدي إلى تحويل مسار الرحلات البحرية وينقلها إلى فيرجينيا



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

تعمل خطوط الرحلات البحرية الكبرى على تحويل الرحلات البحرية القادمة من ميناء بالتيمور إلى ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا، بعد انهيار جسر فرانسيس سكوت كي.

وقال موقع إكسيوس الإخبارى الأمريكى إن ميناء بالتيمور أوقف حركة السفن، بما فيها السفن السياحية، إلى أجل غير مسمى، حيث تعمل طواقم العمل على إزالة الحطام وسفينة شحن تسد القناة.

وأشار موقع إكسيوس إلى أنه من غير المعروف كم من الوقت سيتم إغلاق الميناء، وكم من الوقت ستستغرق عملية إعادة التأهيل وإعادة البناء.

وأعلن ميناء بالتيمور في منشور على حسابه على موقع فيسبوك اليوم الجمعة، إن "هناك الكثير من التكهنات حول موعد إعادة فتح القناة، وحقيقة الأمر هي أننا لا نعرف".

وقال الرئيس بايدن إنه طلب من فريقه "بذلك قصارى جهودهم لإعادة فتح الميناء وإعادة بناء الجسر في أقرب وقت ممكن وفقا للإمكانات البشرية".