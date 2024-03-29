حدث في 8 ساعات| الهندسة الإذاعية تقدم اعتذارًا بسبب صلاة الجمعة.. ومرحلة جديدة من "أنت أقوى من المخدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها مد نقابة المحاميين فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل ووزيرة التضامن تطلق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية:

للمرة الثالثة.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة.

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للمرة الأولى.. "السياحة": تنظيم رحلات عمرة للمرة الأولى خلال ذي القعدة

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن تنظيم رحلات عمرة للمرة الأولى في مصر خلال شهر ذي القعدة المقبل.

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وزيرة التضامن تطلق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، منذ قليل مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة .

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نقيب المحامين يقرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى 30 أبريل

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بمد الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل المقبل

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الهندسة الإذاعية تقدم اعتذارًا بسبب صلاة الجمعة.. إليك التفاصيل

أصدرت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، بيان رسمي، بشأن إذاعة صلاة الجمعة اليوم، دون التلاوة القرآنية التى تسبقها

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رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 30 مارس على معظم أنحاء البلاد ومختلف المحافظات

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قفزة في سعر الذهب الجمعة بحلول تعاملات المساء

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيها، ليسجل نحو 3105 جنيهات بدلا من 3075 جنيها بمنتصف التعاملات.

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