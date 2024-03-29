طارق شوقي يقدم واجب العزاء بالدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم بالشيخ زايد -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، واجب العزاء في الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم واجب العزاء مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأهالي الفقيد.

وحضر العزاء وكيلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة والجيزة، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، وأيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، وشادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم.

كما حضر بعض القيادات الأمنية والوزراء السابقين والحاليين لتقديم واجب العزاء في الفقيد الراحل.

يذكر أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، توفي الثلاثاء الماضي بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور محمد مجاهد، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)