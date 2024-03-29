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عبدالساتر ترأس رتبة سجدة الصليب بكاتدرائية مار جرجس في بيروت

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ترأس راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبدالساتر، رتبة سجدة الصليب في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، وذلك لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، بحضور حشد من المشاركين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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