عبدالساتر ترأس رتبة سجدة الصليب بكاتدرائية مار جرجس في بيروت

ترأس راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبدالساتر، رتبة سجدة الصليب في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، وذلك لمناسبة يوم الجمعة العظيمة، بحضور حشد من المشاركين.

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