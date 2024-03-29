مبارك ترأس رتبة سجدة الصليب في جونيه

ترأس الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك رتبة سجدة الصليب من مذبح كنيسة مار يوحنا الحبيب في جونيه.
وقال الأب مبارك: "موت يسوع على الصليب وقيامته يصوّر لنا مدى حبّه لنا. قبل القيامة لم يكن الإنسان مدركًا عمق هذه المحبة فمن أجل محبته لنا ارتضى أن يعطي ذاته حتى النهاية. فأدرك البعض منهم هذه الحقيقه بعد القيامه، وفي موته اليوم يرفع عنا التقديمات لنفهم عمق ما يقوم به من اجلنا".
وأشار إلى أنّه "كلنا يدرك أهمية الكلمة التي يتفوه بها الإنسان في لحظاته الأخيرة ومدى وقعها على الناس الذين يسمعونه فاسمعوا وآمنوا".
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