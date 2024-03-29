أفادت قناة "المنار"، بأنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي حولا ومركبا لجهة وادي السلوقي في جنوب لبنان. يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان.

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