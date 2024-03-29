احياء رتبة سجدة الصليب في دير قزحيا- الوادي المقدس

احتفل رئيس دير مار انطونيوس قزحيا في الوادي المقدس التابع للرهبانية اللبنانية المارونية الأب كميل كيروز، برتبة سجدة الصليب في كنيسة الدير الأثرية.

بعد قراءة الأناجيل الأربعة، ألقى الأب الرئيس كيروز عظة تحدث فيها عن "هذا اليوم العظيم المقدس"، ودعا إلى "التشبه بالمسيح وعيش التسامح والمحبة والغفران".

بعدها حمل المشاركون النعش مزينًا بالأزهار والبخور، وطافوا به خلال زياح مسيرة في باحة الكنيسة الخارجية رافعين أصوات الترانيم الروحية، وسط تدابير للجيش اللبناني وتنظيم حاشد لجهاز شبيية كاريتاس لبنان ووحدة الإستجابة لحالات الطوارئ الذي فاق عددهم الـ120 متطوّع، الذين انتشروا على جميع المداخل الخارجية والداخلية وتنظيم مواقف سيارات المؤمنين والوافدين، بالتنسيق مع مسؤول المزار الراهب اللبناني الماروني الأب بيتر بطرس.