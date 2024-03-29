"القسام": أوقعنا جنودًا للعدو قتلى وجرحى بمحيط مجمع الشفاء بعد قصفهم بقذائف والاشتباك معهم

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "إيقاع جنودا للعدو قتلى وجرحى بمحيط الشفاء بعد قصفهم بقذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم".

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