انت الان تتابع خبر الأهلي المصري يضع قدما في نصف نهائي ابطال افريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.

وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 نيسلن المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.