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الأهلي المصري يضع قدما في نصف نهائي ابطال افريقيا

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بغداد - ياسين صفوان - ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.

وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 نيسلن المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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