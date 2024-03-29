انت الان تتابع خبر الأهلي المصري يضع قدما في نصف نهائي ابطال افريقيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.
وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 نيسلن المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.
وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 نيسلن المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.