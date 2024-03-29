انت الان تتابع خبر الأردن.. مظاهرات حاشدة امام السفارة الاسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الولايات المتحدة، مثل "أمريكا راعية للإرهاب" و"شريكة في قتل آلاف المدنيين".

كذلك استنكر المتظاهرون الغاضبون مواقف الدول العربية من الحرب التي التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال.



كما دعوا الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف حازم بطرد السفير الإسرائيلي نهائيا وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.