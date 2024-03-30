إحياء مناسبة الجمعة العظيمة في صيدا وساحل جزين

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أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحيت في صيدا وشرقها وساحل جزين يوم الجمعة العظيمة، فأُقيمت رتبتي دفن المصلوب وسجدة الصليب في مطرانيتي صيدا للروم الكاثوليك والموارنة، وفي عدد من بلدات وقرى شرقي صيدا وساحل جزين والزهراني".
وتميّزت بلدة لبعا الجزينية شرقي صيدا بتطواف درب الصليب الذي اخترق شوارع البلدة الرئيسية والداخلية وتقدمه كاهن الرعية المونسنيور الياس الأسمر وشارك فيه رئيس البلدية ونائب رئيس اتحاد بلديات جزين فادي رومانوس وحشد كبير من الأهالي.
وبعد ذلك ترأس المونسنيور الأسمر رتبة دفن المصلوب في كنيسة السيدة في البلدة بحضور رومانوس وجمع من المؤمنين.
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