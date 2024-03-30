روسيا تعلن إحباط اعتداء واعتقال ثلاثة أشخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، أنه اعتقل ثلاثة "أشخاص من إحدى دول آسيا الوسطى" كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا.

وقال جهاز الأمن، في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إنه "وضع حدا للأنشطة الإرهابية لثلاثة أشخاص من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام في منطقة ستافروبول".

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهر عددا من الرجال ممددين أرضا بين سيارات بعدما اعتقلهم عناصر في جهاز الأمن الاتحادي.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية العامة للأنباء أنه تم العثور في منازل المشتبه بهم على مكونات لصنع عبوة ناسفة يدوية ومواد كيميائية.

ويأتي إعلان هذه المعلومات بعد أسبوع من اعتداء على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب العاصمة الروسية وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 360 آخرين.

واعتقل 12 شخصا بعد الهجوم، بينهم أربعة يشتبه بأنهم منفذوه.