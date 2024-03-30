وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين في مسابقة 11114 معلم مساعد فصل -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، امتحانات المتقدمين في مسابقة شغل 11114 معلم مساعد فصل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

جاء ذلك خلال بحث وزير التعليم مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، التخصصات ذات الأولوية من المواد الدراسية، والمقرر أن يتضمنها الجهاز في شروط مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة، التي ستطرحها قريبا.

وأكد حجازي، أن المسابقة المقرر أن يطرحها الجهاز قريبًا ستتضمن التخصصات الدراسية التي تعاني الوزارة من عجز شديد بها، على أن يتم استيفاء باقي الاحتياجات في المسابقات التالية.

وناشد رئيس الجهاز الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد أو تروجها بعض المواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق.

وأكد الشيخ، أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري، ومشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):

واتفق الوزيران على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى خلال شهر يونيو من هذا العام. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)