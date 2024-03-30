فورا.. صندوق النقد يتيح لمصر صرف 820 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أتاح صندوق النقد الدولي، للحكومة المصرية، صرف ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض.

أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمي.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

وقال الصندوق، في بيانه، إنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات.

وأضاف أن الخطة تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.