أمريكا توافق على إرسال مزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

أعطت إدارة بايدن في الأيام الأخيرة موافقتها بهدوء على نقل قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، على الرغم من مخاوف واشنطن بشأن هجوم عسكري متوقع في جنوبى غزة قد يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وقالت واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية مطلعين على الأمر، قولهم إن حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز إم كي 84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة إم كي 82 زنة 500 رطل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أنه قد تم ربط القنابل التي تزن 2000 رطل بأحداث سابقة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا قتلى وجرحى خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن هذا التطور يؤكد أنه على الرغم من ظهور الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، فإن إدارة بايدن تعتبر أنه من المحظور المساس بعمليات نقل الأسلحة، عند النظر في كيفية التأثير على تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.