صندوق النقد الدولي: صفقة رأس الحكمة ستخفف ضغوط ميزان المدفوعات بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي، إن الصفقة الاستثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات تؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، فإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

ويرى الصندوق، بحسب بيان له اليوم، إن على الرغم من صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.

كانت مصر تسلمت بعد أيام من توقيع الاتفاقية الدفعة الأولي من شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 15 مليار دولار نهاية فبراير الماضي بعد أيام من توقيع اتفاقية ومن المقرر أن تتلقى الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال أسابيع وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمية.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.