جيش الاحتلال يعلق على فيديو دفن فلسطينيين بواسطة جرافة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتل رجلين فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة بعد أن نشرت قناة "الجزيرة" القطرية، الأربعاء، مقطع فيديو قالت إنه للحادث.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشرته شبكة CNN، إن الرجلين "اقتربا من منطقة العمليات في وسط غزة بطريقة مريبة، ولم يردا على طلقة تحذيرية"، وأضاف أن "الجنود قتلوهما وجرفوا جثتيهما خشية وجود متفجرات معهما".

يذكر أن الفيديو، الذي تم تصويره من مسافة بعيدة، يظهر رجلان يسيران على طول شاطئ غزة، منفصلين عن بعضهما البعض، ويبدو أن كلاهما يلوحان بأعلام بيضاء، ترمز إلى الاستسلام، بينما يقتربان بحذر من مجموعة من الجنود الإسرائيليين.

ويظهر في الفيديو رجل يسير نحو الجنود ويداه مرفوعتان في الهواء، ثم غاب عن الأنظار خلف بعض الرمال والخرسانة، وليس من الواضح ما سيحدث له بعد ذلك أما الرجل الثاني يبتعد عن الجنود، وبينما كان يبتعد مسرعا، شوهدت مركبة إسرائيلية تتبعه وفجأة سقط على الرمال، ويبدو أنه أصيب برصاصة.

وقالت "الجزيرة" في تعليقها إن "الجرافة العملاقة تقوم بتجريف الجثتين ودفنهما في الرمال والقمامة، ويحاول جنود الاحتلال إخفاء عملية الإعدام".

وفي المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفيديو الذي تم تحريره "يمثل حادثتين مختلفتين"، وأضاف أن "الحادث الأول وقع في الجزء الجنوبي من الممر، وبعد أن لم يستجب المشتبه به لطلقة تحذيرية، أطلقت القوة النار في اتجاهه فأصيب بجروح طفيفة، وتم إطلاق سراحه بعد تلقي العلاج الطبي والخضوع للاستجواب".

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث الثاني وقع في الجزء الشمالي من الممر وتم إطلاق النار على المشتبه بهما بعد اقترابهما من القوات الإسرائيلية "بطريقة مشبوهة، حيث كانا يحملان حقائب على ظهريهما واقتربا من القوات وبعد عدم الرد على طلقة تحذيرية، أطلقت القوات تجاههما النار مما أدى إلى مقتلهما، وتم نقل الجثتين من مكان الحادث".

وفي بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه تم استخدام الجرافة "خوفا من وجود متفجرات مع المشتبه بهما وخطر على القوات".