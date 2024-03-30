زيلينسكي: إذا لم نحصل على دعم أميركي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه "إذا لم نحصل على دعم أميركي فسيتعين علينا التراجع خطوات صغيرة".
وبعد عامين على بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعقّد الموقف الأميركي الداعم لكييف مع استعدادات الرئيس الأميركي جو بايدن للانتخابات الرئاسية، ورفض أغلبية الجمهوريين بالكونغرس تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، ومشهد الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما يؤمن خبراء عسكريون بصعوبة تحقيق الجيش الأوكراني أي انتصارات مستقبلية، واستحالة استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
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