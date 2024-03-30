إحياء مناسبة يوم الجمعة العظيمة في مدينة حلب السورية

أحيا حشد كبير من أبناء الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الغربي، في مدينة حلب السورية، مناسبة يوم الجمعة العظيمة بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس.

وحضر حفل أقيم في ساحة "فرحات" في مدينة حلب القديمة، لفيف من رجال الدين والمؤمنين، وتخلله قراءة للإنجيل المقدس والصلوات والتراتيل الدينية.