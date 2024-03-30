اعتداءات إسرائيلية طالت عيترون وبليدا والطيبة وكفركلا والوزاني

أفادت قناة "المنار" بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف ضوئية في أجواء أطراف بلدة عيترون، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه المنطقة نفسها. وأكدت أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منطقة "العمرة" بين الحمامص وبلدة الوزاني و"تلة العويضة" لجهة بلدتي كفركلا والطيبة وأطراف بلدة عيترون. هذا وأُطلقت رشقات رشاشة من موقعي المالكية وبياض بليدا الإسرائيليين باتجاه بلدتي عيترون وبليدا.

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