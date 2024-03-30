البرلمان العربي يرحب بالتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية لزيادة إدخال المساعدات لقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية، مجدداً مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وشدد البرلمان في بيان له على أن تنويه محكمة العدل الدولية بقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار، يؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.