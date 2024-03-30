700 ألف مصاب بأمراض معدية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت مصادر محلية في قطاع غزة، من أن هناك 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية، منهم 8 آلاف حالة عدوى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي، نتيجة اكتظاظ مراكز الإيواء، والظروف الهشّة فيها، وعدم توفر الغذاء والمياه والرعاية الصحية المطلوبة. وبحسب المصادر أمس، فإن الحرب تسببت بتدمير 70 ألف وحدة سكنية كلياً، و290 ألف وحدة سكنية جزئياً غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى 70 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة، كما أن 200 موقع أثري وتراثي دمر جراء القصف.

وحذرت بلدية غزة من مخاطر انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة التي انتشرت نتيجة تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة في شوارع المدينة بسبب نفاد الوقود ومنع طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيسي شرق المدينة وتدمير آليات البلدية.

وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن «تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة تقدر بـ90 ألف طن، وتدمير آليات البلدية، وكذلك تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث الخزان الجوفي وانتشار الجرذان والحشرات الضارة والروائح الكريهة في المدينة».