الصومال..زراعة البيوت المحمية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي

ياسر رشاد - القاهرة - لقد عانى الصومال منذ فترة طويلة من انعدام الأمن الغذائي، وقد أدت سنوات من الحرب الأهلية والجفاف المتكرر والفيضانات الأخيرة إلى سوء التغذية.

الصومال

ومع ذلك ، فإن مجموعة جديدة من المزارعين الشباب والطموحين ورجال الأعمال الزراعيين يقودون ثورة زراعية من خلال إدخال الممارسات الزراعية الحديثة.

تسمح الدفيئات الزراعية البسيطة للمزارعين بإنتاج الفواكه والخضروات على مدار السنة، مما يزيد من الأمن الغذائي لسكان مقديشو.

ومع وجود أكثر من 250 دفيئة زراعية منتشرة في ضواحي مقديشو، تلعب هذه المزارع دورا محوريا في ضمان إمدادات غذائية ثابتة للعاصمة الصومالية.

شهدت البلاد طقسا متطرفا في السنوات الأخيرة مع جفاف طويل وفيضانات مدمرة.

كما تضرر الأمن الغذائي في الصومال بسبب أعمال الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب.

ولم يبدأ الصومال في إيجاد موطئ قدم له إلا في السنوات القليلة الماضية بعد ثلاثة عقود من الفوضى التي جلبها أمراء الحرب والجماعات المتطرفة.

ينظر إلى ظهور زراعة الدفيئة على أنه وسيلة للسماح للمزارعين بزراعة الفاكهة والخضروات للسوق المحلية.

يقول عبد الرحمن مير، مدير "شركة الحياة الخضراء"، إن الفكرة وراء المشروع كانت جعل البلاد أكثر اكتفاء ذاتيا، لاحظنا أن معظم الخضروات المستهلكة في مقديشو مستوردة من الخارج، دفعنا هذا إلى المغامرة في الزراعة الذكية ، باستخدام الدفيئات الزراعية وأنظمة الري، كان هدفنا هو توفير المنتجات للسوق على مدار العام ".

وقد خلق نمو هذا القطاع فرص عمل للخريجين الزراعيين الشباب مثل محمد مهدي.

يقول: "أشعر بسعادة غامرة لأن الشركات التي تقف وراء هذه الأعمال الجديدة المسببة للاحتباس الحراري قد خلقت فرص عمل لنا".

ويضيف: "كشباب، نشكل 75٪ من السكان الصوماليين، ونظرا لارتفاع معدل البطالة في البلاد، فإننا ممتنون لفرصة العمل في مجال خبرتنا المختار".

ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء في الصومال، يبلغ معدل البطالة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما حاليا 30.1٪.

تتميز محلات السوبر ماركت المحلية في مقديشو بشكل بارز بمنتجات من هذه البيوت الزجاجية ، مما يجذب الثناء من العملاء مثل سودي حسن، إن معرفة أن هذه الخضروات تم إنتاجها محليا يجعلنا نشعر بالأمان ، كما تلاحظ آمل أن تستمر مزارعنا المحلية في إنتاج المزيد وزيادة إنتاجها".

وأشاد محمد بري، وزير الشباب والرياضة، بالمبادرة لمساهمتها في خلق فرص الشغل والاستقرار الاقتصادي.

يقول بري: "لقد قدم الشباب الذين بدأوا الزراعة الحديثة مساهمات كبيرة لبلدنا".

ومع ذلك ، هناك مخاوف بشأن الجدوى البيئية لزراعة الدفيئة.

تتطلب هذه الطريقة طاقة كبيرة للإضاءة والتدفئة والتبريد ، كما أنها كثيفة الاستهلاك للمياه.

يضيف جورج واموكويا، رئيس فريق دعم خبراء المجموعة الأفريقية للمفاوضين (AGNES)، إن البيوت البلاستيكية توفر حلا جيدا لزيادة الأمن الغذائي في الصومال، لكنه يحذر من أنه يجب توخي الحذر لإدارة الموارد المائية.

ويوضح: "الري على نطاق صغير مهم، ولكن يجب أن يستند إلى علم جيد بشأن كمية المياه الجوفية (اللازمة) حتى تتمكن من تنظيم استخدامها وضمان استدامتها".