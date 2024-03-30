الخارجية الأمريكية ترحب بتعيين حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقا".

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، تشكيل حكومة جديدة في حين تواجه ضغوطا دولية لإجراء إصلاحات.

وكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تشكيل الحكومة الجديدة بمرسوم رئاسي صدر الخميس.

ولا توجد أسماء مشهورة بين أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكان عباس كلف محمد مصطفى، وهو مستشاره منذ فترة طويلة، بتشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة دعت إلى إصلاح السلطة الفلسطينية كي تكون مستعدة لإدارة قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها، وذلك قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف.