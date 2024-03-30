أردوغان: نبذل جهودا مكثفة لزيادة الضغط على إسرائيل ولن نتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم

أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، أنّ ​تركيا​ تبذل جهودًا مكثّفةً لزيادة الضّغط على ​إسرائيل​، بعد قرار ​مجلس الأمن الدولي​ بوقف إطلاق النّار في قطاع ​غزة​، مشدّدًا على "أنّنا لن نتوقّف حتّى ينال الفلسطينيّون حرّيّتهم، ويستعيدوا أراضيهم المحتلّة، ويقيموا دولتهم المستقلّة وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

وأشار، أثناء مشاركته في تجمّع جماهيري لأنصار "تحالف الجمهور"، المكوّن من حزبَي "العدالة والتّنمية" و"الحركة القوميّة"، في منطقة سنجاق تبة ب​إسطنبول​، إلى أنّ "تركيا أرسلت الخميس سفينة مساعدات ثامنة إلى ​مصر​، على متنها 125 ألف طرد غذائي بحمولة تبلغ 3 آلاف طن، لإيصالها إلى قطاع غزة"، مركّزًا على أنّ "حكومة إسرائيل الظّالمة الّتي لا تعترف بالقانون ولا المقدّسات، تقتل بكلّ وحشيّة الأشقّاء في غزة على مدار قرابة 6 أشهر".

وذكر أردوغان أنّ "تركيا أرسلت حتّى الآن عبر السّفن والطّائرات، أكثر من 40 ألف طن مساعدات إلى المنطقة"، لافتًا إلى أنّ "تركيا تقوم بما يلزم من أجل محاسبة الجناة الّذين يقومون بإبادة جماعيّة بحقّ الأطفال والنّساء والرضع والمسنّين في غزة، أمام القانون". وأكّد أنّ تركيا بمؤسّساتها كافّة تقف إلى جانب فلسطين، و"نحن نفعل كل ما في وسعنا وما نستطيعه وما تسمح به إمكاناتنا، وسنواصل القيام بذلك".