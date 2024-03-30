سلطات دبي رحّلت أحد أبرز تجار المخدرات المطلوبين في بلجيكا إلى بلاده

أعلنت وزارة العدل البلجيكية، أنّ سلطات إمارة ​دبي​ رحّلت أحد أبرز تجّار ​المخدرات​ المطلوبين في ​بلجيكا​، ويُدعى نور الدين الحجيوي.

ويُعتقد أنّ الحجيوي، وهو بلجيكي من أصل مغربي، هو أحد أبرز تجّار المخدرات في أنتويرب، وهو مطلوب في ثلاث قضايا على الأقل على صلة بالإتجار ب​الكوكايين​. وكانت قد أوقفت السّلطات الإماراتيّة الرجّل البالغ 36 عامًا، سنة 2020 في دبي بطلب من بلجيكا، لكنّها عادت وأخلت سبيله.

وفي العام الماضي، أوقف مجدّدًا. وتقدّم بطعن قضائي في قرار ترحيله، لكن محكمة التّمييز في دبي وافقت في 7 آذار الحالي، على تسليمه إلى السّلطات المختصّة البلجيكيّة، بناءً على طلبهم بتسليمه.

وأفادت قناة "في ار تي" البلجيكيّة، بأنّ المشتبه به المعروف باسم "نور الدين الكبير" تمّ ترحيله بطائرة استأجرتها خصيصًا السّلطات البلجيكيّة.

من جهتها، أشارت النّيابة العامّة في أنتويرب، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ القضايا الثّلاث المطلوب فيها الحجيوي تشمل "توريدًا ضخمًا" للكوكايين إلى أوروبا.