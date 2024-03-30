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السفير الروسي: روسيا ملتزمة بتعهداتها بشأن توريد الأسلحة لأرمينيا

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ياسر رشاد - القاهرة -  

قال السفير الروسي في يريفان، سيرجي كوبيركين، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بتوريد الأسلحة المشتراة بالفعل إلى أرمينيا على محمل الجد.

وأوضح السفير، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أعلم أن الجانب الروسي ملتزم بهذه الالتزامات، نعم، كانت لدينا مشاكل موضوعية معينة لا علاقة لها بالسياسة"، مضيفاً أنه "الآن، نحافظ على اتصالات وثيقة. وسيتم تنفيذ جميع العقود الحالية في العامين المقبلين".

ويأتي هذا بعد تصريحات سابقة لأمين مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان قال فيها إن حصة روسيا في عقود توريد الأسلحة لأرمينيا تقلصت من 96% إلى 10% منذ عام 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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