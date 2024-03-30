"سي ان ان": المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول رفح قد تجري يوم الاثنين

كشفت شبكة "سي إن إن" الإعلامية نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن "المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح قد تجري يوم الاثنين 1 نيسان المقبل".

وأوضح المسؤولون، أن "الوفد الإسرائيلي طلب إعادة جدولة المحادثات ليوم الاثنين، نظرا للصعوبات الداخلية للحكومة الإسرائيلية، التي ستواجه في 31 آذار الموعد الأقصى لصياغة مشروع قانون جديد حول استدعاء اليهود المتدينين (الحريديم) للخدمة العسكرية".

يذكر أن المحادثات كانت مقررة لهذا الأسبوع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ألغاها بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا في 25 آذار، ولم تستخدم حق الفيتو مثلما فعلت 4 مرات في وقت سابق.