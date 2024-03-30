صندوق النقد الدولي وافق على صرف 820 مليون دولار لمصر

أعلن ​صندوق النقد الدولي​ صرف 820 مليون دولار للحكومة ال​مصر​ية، وهو ما يعادل الشّريحتَين الأوّليَّين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، الممنوح في نهاية عام 2022.

كما وافق مجلس إدارة الصّندوق على التّمديد الّذي أعلن عنه مطلع الشّهر الحالي بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصّندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأكّد الصّندوق في بيان، أنّ الحكومة المصريّة حقّقت الأهداف كافّة المخطّط لها في المرحلتين الأوليَّين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النّقد الأجنبي.

من جهتها، أشارت المديرة العامّة للصّندوق كريستالينا غورغييفا، في البيان، إلى أنّ "السّلطات قد عزّزت بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحدّدة في البرنامج. إنّ الإجراءات الأخيرة الّتي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلّي صعبة، ولكنّها خطوات أساسيّة ويجب مواصلة الجهود".