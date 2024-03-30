أعلن صندوق النقد الدولي صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل الشّريحتَين الأوّليَّين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، الممنوح في نهاية عام 2022.
كما وافق مجلس إدارة الصّندوق على التّمديد الّذي أعلن عنه مطلع الشّهر الحالي بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصّندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.
وأكّد الصّندوق في بيان، أنّ الحكومة المصريّة حقّقت الأهداف كافّة المخطّط لها في المرحلتين الأوليَّين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النّقد الأجنبي.
من جهتها، أشارت المديرة العامّة للصّندوق كريستالينا غورغييفا، في البيان، إلى أنّ "السّلطات قد عزّزت بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحدّدة في البرنامج. إنّ الإجراءات الأخيرة الّتي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلّي صعبة، ولكنّها خطوات أساسيّة ويجب مواصلة الجهود".
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي وافق على صرف 820 مليون دولار لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.