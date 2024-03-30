رئيس وزراء بولندا: أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب ومهمتنا هي تعزيز العلاقات عبر الأطلسي

حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، من التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، معتبراً أنها "للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخل القارة حقبة ما قبل الحرب".

ولفت توسك، في مقابلة الجمعة مع شبكة "لينا" الإعلامية، الى أن "الحرب لم تعد مفهوما من الماضي. إنها حقيقة، وقد بدأت منذ أكثر من عامين. والأمر الأكثر إثارة للقلق حاليا هو أن أي سيناريو ممكن الحدوث. لم نشهد وضعا كهذا منذ عام 1945".

وذكر أنني "أعلم أن الأمر يبدو مدمرا، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن حقبة جديدة قد بدأت: حقبة ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فالأمر يصبح أكثر وضوحا كل يوم"، مشدداً على أن "مهمتنا هي تعزيز العلاقات عبر الأطلسي، بغض النظر من هو الرئيس الأميركي".