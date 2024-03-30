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بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة ودعم أمريكا لإسرائيل

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ياسر رشاد - القاهرة -  

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم؛ بسبب الحرب على غزة، والدعم الأمريكي لإسرائيل.

وشدد الرئيس الأمريكي  حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن".. مؤكدا أنه يعمل أيضا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل.

ولفت بايدن - في إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي - إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفا لجرائم الكراهية، مؤكدا ضرورة التوقف عن الكراهية تجاه الجالية الأمريكية العربية، معربا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.

في عداد المفقودين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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