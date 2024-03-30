نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن تشهد مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد نشاطًا لحركة الرياح.

وسادت شبورة مائية على مناطق والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري خلال الساعات الأولى من الصباح.