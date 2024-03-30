البعريني عن موضوع استيراد البطاطا: لن ننجر الى المزايدات

أشار عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، تعليقا على موضوع استيراد البطاطا، إلى "أنّنا نتابع هذا الموضوع بكل تفاصيله، ونشدّد من الأساس على ضرورة الوصول إلى تقاطعات بين مصلحة المزارع ومصلحة المستهلك، وهذا الأمر ليس بمستحيل".

وأضاف: "نحن نعمل وفق هذه القاعدة للوصول إلى نتيجة، ولن ننجر إلى المزايدات، فالاستعراض الإعلاميّ لا يبني مجتمعًا ولا يوصل إلى أيّ نتيجة. الحل يكمن بالمنطق والتواصل والتفاهم، وليس بالخطابات والبيانات الشعبويّة. الموضوع اقتصاديّ زراعيّ تقنيّ ولا يجب تحميله أبعادا وخلفيات سياسية، فالمطلوب الوصول إلى حلول مستدامة، لا أن تكون إثارة الملف موسميّة."

وختم البعريني: "لا يمكن لأحد المزايدة على الوزير المعروف بنزاهته، وهمّنا الوصول إلى حل لا تسجيل النقاط على حساب المزارعين والمستهلكين معًا".