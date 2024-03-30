المديرية العامة للأحوال الشخصية أعلنت تجميد القوائم الانتخابية النهائية اليوم

أعلنت ​المديرية العامة للأحوال الشخصية​، "تجميد القوائم الانتخابية النهائية في الثّلاثين من آذار من العام 2024، بناءً على أحكام المادّة 35 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء ​مجلس النواب​)".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "يحقّ لأيّ شخص اعتبارًا من نهار الثّلثاء في 2/4/2024، الاستحصال على نسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابيّة في المديريّة العامّة للأحوال الشّخصيّة، وذلك على أقراص مدمجة تتضمّن القوائم الانتخابيّة النّهائيّة الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة صغرى، لقاء بدل يساوي 1،000،000 ليرة لبنانيّة؛ يُستوفى بإشعارات دفع الرّسم المالي الصّادرة عن مكاتب الشّركات الّتي تعاقدت معها ​وزارة المالية​ لاستيفاء الضّرائب والرّسوم".